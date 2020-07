Les 17 et 18 août, donnez du sang à Berthierville

La mairesse de Berthierville, Mme Suzanne Nantel et le maire de St-Ignace-de-Loyola, M Jean-Luc Barthe, vous invitent à donner du sang lors d’une collecte qui se tiendra le lundi 17 août, entre 10h et 16h, et mardi 18 août, entre 13h30 et 19h30. Elle aura lieu à l’école secondaire Pierre-De Lestage située au 881, rue Pierre-De Lestage, Berthierville.

L’objectif de cet évènement est de 200 donneurs.

Héma-Québec est à la recherche de bénévoles pour la collecte de sang à Berthierville. Les candidats recherchés doivent être disponibles un ou deux jours pour une période de 6 à 8 heure consécutive. Comme bénévole sur le lieu de collecte, vous serez appelé à :

accueillir les donneurs;

accompagner les donneurs à travers les différentes étapes du processus de don;

servir la collation.

Vous n’avez besoin d’aucune expérience pour faire du bénévolat chez nous. Nous vous donnerons la formation requise pour le poste que vous occuperez.

Donner du sang, c’est sécuritaire!

De nombreuses mesures de sécurité sont déployées sur l’ensemble des sites de collecte pour rendre le don de sang une expérience sécuritaire, notamment :

des contrôles de l’accès aux sites de collecte avec prise de température des donneurs et des bénévoles effectués avant d’accéder au site;

désinfection des écrans utilisés pour le questionnaire de qualification au don de sang, de même que des lits de prélèvement;

organisation logistique des collectes revue afin de respecter les mesures de distanciation;

ajout de panneaux d’acrylique dans tous les sites de collecte

port du masque chirurgical, remis par Héma-Québec, obligatoire pour tous les donneurs de sang, pendant toute la période de leur passage en site de collecte, de même que pour les employés et les bénévoles qui, de par la nature de leurs fonctions, doivent se trouver en deçà de la limite de distanciation physique de 2 mètres.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la section COVID-19 du site : https://www.hema-quebec.qc.ca/coronavirus/index.fr.html

Par ailleurs, Héma-Québec rappelle qu’elle a modifié ses pratiques en raison de la pandémie de COVID-19 et demande maintenant à toute personne qui souhaite faire un don de sang de prendre rendez-vous, en contactant le 1 800 343-7264 (SANG) ou le [email protected]