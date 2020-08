Un vaccin pourrait être disponible au pays en 2021

Les compagnies Pfizer Canada et BioNTech SE ont annoncé aujourd'hui une entente avec le gouvernement fédéral pour offrir un vaccin pour la COVID-19, sous réserve de son succès clinique et de son approbation par Santé Canada.

Les détails financiers de l'entente n'ont pas été divulgués, mais la livraison du vaccin candidat est prévue au cours de 2021.

« Nous continuer à travailler de pair avec le gouvernement canadien pour aider à lutter contre cette pandémie et nous sommes très heureux de l'approche collaborative des responsables de la santé publique pour mettre au point une stratégie d'immunisation nationale contre la COVID-19 », explique Cole C. Pinnow, président de Pfizer Canada.

« Grâce à nos efforts conjoints, nous nous assurerons qu'il n'existe aucun défi de santé que nous ne puissions relever. »

En supposant son succès clinique, Pfizer et BioNTech sont sur la voie de demander l'examen réglementaire du vaccin BNT162b2 dès octobre 2020 et, si elles obtiennent l'autorisation ou l'approbation réglementaire, elles prévoient offrir jusqu'à 100 millions de doses à travers le monde d'ici la fin de 2020 et environ 1,3 milliard de doses d'ici la fin de 2021.