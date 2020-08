Des activités thématiques cette semaine à la piscine Robidoux

Guerre de fusils à eau, visite de la Brigade Splash et volley-ball splash sont au programme des activités thématiques qui auront lieu à la piscine Robidoux, les 10, 11 et 12 août.

Voici comment se dérouleront ces activités:

Lundi 10 août, de 14 h à 15 h: guerre de fusils à eau

Mardi 11 août, de 13 h 30 à 15 h: visite de la Brigade Splash

Mercredi 12 août, de 13 h 30 à 14 h 30 : volley-ball splash

Toutes les activités sont gratuites, aucune inscription n'est requise. L'admission à la piscine est gratuite et accessible sans la carte accès Sorel-Tracy. Tout enfant de moins de 7 ans doit être accompagné d'un adulte.

Pour les heures d'ouverture et plus de détails sur la piscine Robidoux, consulter la page Piscines et jeux d'eau.