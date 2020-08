CISSS de la Montérégie-Est: Claude Paul-Hus nommé membre du conseil d'administration

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a annoncé que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a nommé Claude Paul-Hus à titre de membre indépendant au sein du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Est, dans le domaine de la gestion des risques, finance et comptabilité. Il complète ainsi le mandat pour ce siège devenu vacant à la suite du départ récent d’un administrateur.

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, d’une maîtrise en administration des affaires et membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, M. Paul-Hus a aussi obtenu une certification universitaire en gouvernance de sociétés.

Il a par ailleurs siégé, au cours des dernières années, à plusieurs conseils d’administration, notamment comme président du conseil d’administration du Collège Charles-Lemoyne de 2015 à 2018 et comme président du conseil d’administration de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec de 2008 à 2010.

Ayant grandi à Sorel-Tracy et aujourd’hui résident de Longueuil, M. Paul-Hus a une bonne connaissance du territoire du CISSS de la Montérégie-Est et de ses enjeux.