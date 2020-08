Carrefour naissance-famille dévoile sa programmation d’automne

Le Carrefour naissance-famille a récemment dévoilé sa programmation. Les parents et futurs parents sont invités à participer aux divers ateliers.

« Toujours dans l’objectif de respecter les recommandations du gouvernement, nous avons réduit le ratio de tous nos ateliers. Mais nous avons aussi augmenté le nombre de cohortes afin de combler le plus grand nombre de familles possible. Des mesures sanitaires ont également été mises en place! Nos familles ont hâte de retrouver leurs ateliers chouchous! », souligne Martin Faucher, agent à l’accueil et aux communications à Carrefour naissance-famille.

« Le confinement a été difficile pour plusieurs familles. Les parents ont eux aussi besoin d’être écoutés, soutenus, outillés. Ces rencontres permettront également de briser l’isolement et de se ressourcer », précise Julie Naud, directrice générale.

La popularité des ateliers de développement parent-enfant

Parmi la programmation, on y retrouve les ateliers de développement parent-enfant 0-6 mois et 6-12 mois. Ce sont des ateliers de stimulation où le parent amènera son enfant à travailler sur son développement global, tant au niveau sensoriel que moteur, en compagnie des intervenantes sur place. Également dans la programmation, les cours Massage Bébé. Des rencontres zen et apaisantes où les parents en bénéficient autant que leurs petits.

Étant donné la popularité de ces ateliers, il est recommandé de s’inscrire rapidement, car les places sont limitées.

Des rencontres virtuelles pour les pères de la région

Des rencontres Zoom sont offertes aux deux semaines pour les pères, dès le 3 septembre. Ceux qui souhaitent s'y joindre ou obtenir de l’information peuvent contacter Catherine Parenteau ou Sabrina Beauchesne au 450 743-0359 au poste 31 ou 26.

Cours prénataux : prochain groupe le 2 septembre prochain

Le Carrefour naissance-famille offrira ses cours prénataux au Local aux familles du Vieux-Sorel les mercredis soir à partir du 2 septembre.

Suivi en allaitement

Un suivi téléphonique en allaitement est possible. Pour des questions, des besoins particuliers ou un accompagnement par une fée marraine, contacter Joanie Lafrance au 450-743-0359 poste 29 ou par courriel à [email protected] Cette ressource est gratuite.

Le retour de la halte-garderie communautaire

La halte-garderie communautaire sera de retour le 9 septembre, à ratio réduit. Il y a des possibilités de demi-journée ou journée complète. Pour faire une demande, contacter Martin Faucher au 450 743-0359 poste 21.

Une nouveauté : les Cafés-rencontres

Des cafés-rencontres seront offerts gratuitement de façon ponctuelle pour la saison automnale. Il est nécessaire de surveiller leur page Facebook pour connaître les thèmes et sujets abordés.

La programmation complète est accessible via la page Facebook et le site web du Carrefour naissance-famille. Pour de l’information ou une inscription, contacter Martin Faucher au 450 743-0359 poste 21.