COVID et vacances : nos conseils

Le virus du COVID circule toujours, et avec cette pandémie, difficile de partir en vacances. Toutefois, même si COVID et vacances ne font pas vraiment la paire, être bien préparé peut toujours aider afin d'éviter les risques de contracter le virus, tout en profitant de bonnes vacances.

Les vacances au Canada

Selon une étude, une grande majorité des Québécois souhaitent profiter de leurs vacances en plein air. Si vous en faites partie, des activités comme le camping ou le glamping pourraient être intéressantes. Bien évidemment, les vacances engendrent des coûts et avec la situation du Covid, trouver une somme pour financer un moment de détente peut être compliqué. Vous pourriez penser à demander à avoir un prêt en ligne rapidement. Simple et pratique, cela permet d'obtenir un montant pour voyager en toute aise. C'est peut-être d'ailleurs le bon moment pour expérimenter le glamping si jamais vous n'en avez jamais fait. Selon Sélection.ca, voici les 5 meilleurs endroits pour faire du glamping au Canada :

• Clayoquot Wilderness Resort sur l’île de Vancouver

• Tree Spheres à Qualicium Bay

• Long Point Eco-Adventures en Ontario

• Lakeway Houseboat Vacations au Nouveau-Brunswick

• Flora Bora Forest Lodging en Saskatchewan

Planifier vos vacances

Avec le virus qui circule, plusieurs restrictions ont été mises en place. De ce fait, si vous souhaitez profiter de bonnes vacances, les planifier en est la clef. Avant de visiter un site par exemple, prenez contact avec le service d'administration pour vous assurer que celui-ci soit ouvert. Pensez également à prévoir un peu plus de temps pour les visites. Avec les mesures de sécurité, c'est important d'éviter les foules, ainsi, l'attente pour entrer et visiter un lieu peut être plus longue que d'habitude.

N'oubliez pas de respecter les normes de distanciation sociales de deux mètres et bien évidemment, le port du couvre-visage. Après une visite quelconque, lavez-vous correctement les mains avec du savon ou sinon, utilisez du gel hydroalcoolique. Si vous planifiez un road trip, essayez autant que possible de ne pas vous arrêter pour des ravitaillements. Il est préférable de tout prendre de chez vous, afin d'éviter les lieux publics ! De ce fait, vous limiterez votre contact avec la foule et donc, moins de chances de vous faire contaminer.

Il est bon de se rassurer sur le fait que, ce n'est pas parce que vous êtes au Canada, que vous ne pourrez pas passer de bonnes vacances, bien au contraire ! Il y a beaucoup de choses à faire et le site Plein air d’ici propose plusieurs idées. Vous pourriez observer la faune marine, visiter les sublimes parcs régionaux, pêcher ou nager avec des saumons et pour ceux en quête d'adrénaline, faire un circuit de Tyrolienne. Vous l'aurez compris, le nombre de choses à faire est interminable !