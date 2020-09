Les systèmes de chauffage utilisent généralement le plus d'énergie de tous les composants d'une maison. Le choix de la source de chaleur idéale pour votre maison aidera à réduire les coûts énergétiques à long terme, tout en vous offrant le maximum de confort durant la saison froide. Des fournaises traditionnelles aux thermopompes, en passant par les plinthes chauffantes, voici l’information nécessaire pour vous aider à choisir votre système de chauffage.

Comment choisir votre système de chauffage ?

Lors du choix d'un nouveau système de chauffage, plusieurs facteurs doivent être pris en compte :

- Les types de source d'énergie : un système de chauffage peut utiliser le gaz naturel, le mazout, l’électricité et même l’eau chaude.

- Système de distribution de chaleur : les systèmes de chauffage résidentiels utilisent de plus en plus l'air pulsé pour distribuer la chaleur dans toute la maison, mais ce n’est pas toujours possible. Dans une maison existante, il est généralement plus économique de rester avec le système de distribution existant, sauf si vous entreprenez des rénovations majeures.

- Efficacité énergétique : l'un des facteurs les plus importants à considérer est l'efficacité du système. Plus l'efficacité est élevée, moins il en coûtera pour le faire fonctionner.

- Coût total : lorsque vous comparez les coûts de différents systèmes de chauffage, assurez-vous de prendre en compte non seulement le coût initial, mais également les coûts à long terme d'exploitation et de maintenance du système.

En cas de doute, ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à demander conseils à des entreprises spécialisées comme les Entreprises MST.

Les systèmes de chauffage : la fournaise

Plusieurs maisons utilisent une fournaise centrale pour le chauffage. Les fournaises sont généralement alimentées au gaz naturel, au mazout ou à l'électricité. La fournaise chauffe l'air et le pousse à travers des conduits qui distribuent l'air chaud dans toute la maison. Un thermostat contrôle le moment où la chaudière s'allume et maintient la maison à la température désirée. Bien qu’elles aient chacune leurs avantages, il vaudrait mieux opter pour une fournaise électrique si vous êtes à la recherche d’un système de chauffage plus énergétiquement efficace.

Les systèmes de chauffage : la thermopompe

Les thermopompes utilisent la même technologie que les climatiseurs, mais en sens inverse. Les thermopompes absorbent l'air froid de l'extérieur, extraient l'air chaud et le pompent dans toute la maison. Ces systèmes sont très efficaces pour chauffer une maison et disponibles en unités murales ou centrales. Si vous recherchez un moyen plus écoénergétique de chauffer votre maison, les thermopompes sont la solution.

Les systèmes de chauffage : les plinthes électriques et les convecteurs

Si elles sont installées correctement, les plinthes électriques sont l'un des systèmes de chauffage domestique les plus économiques et les plus efficaces que vous puissiez installer. Cela est particulièrement vrai pour de nombreuses maisons plus anciennes, où l'installation de systèmes à air peut être très coûteuse et demander beaucoup de modifications à la construction d'origine de la maison.

Les convecteurs, quant à eux, ont un fonctionnement similaire à celui des plinthes électriques. Cependant, ils diffusent la chaleur de manière plus uniforme et consomment moins d’énergie. Les convecteurs sont disponibles en unités murales, et peuvent être installés sur n’importe quel mur de votre maison, mais aussi en unités encastrables au sol.