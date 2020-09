Vallée-de-Richelieu: le premier salon de l'emploi s'annonce innovant

La première édition du Salon de l’Emploi de La Vallée-du-Richelieu, un événement 100 % virtuel, se déroulera le 4 novembre en Montérégie. Ce salon vise à créer une expérience immersive, multidirectionnelle et innovante en unifiant les chercheurs d’emploi et les employeurs vers un but: créer les emplois du Québec de demain.

« Avec la relance de l’emploi et de l’économie, il est primordial pour votre gouvernement de soutenir des initiatives permettant d’apporter une aide concrète, rapide et adaptée aux entreprises ayant des postes à pourvoir et aux individus désirant se trouver un emploi. Dans le contexte particulier associé à la COVID-19, la croissance de l’emploi dans plusieurs secteurs d’activités rend nécessaire l’émergence de nouveaux lieux de rendez-vous sécuritaires, comme le Salon de l’Emploi de La Vallée-du-Richelieu, et ce, pour favoriser le recrutement et répondre aux besoins locaux de main-d’œuvre », déclare Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la Mauricie.

« Penser autrement »

« Ce Salon 100 % virtuel est le résultat d’un milieu qui s’est adapté! Le contexte actuel nous pousse à faire différent, à penser autrement et à continuellement innover! Le Comité organisateur a entendu les besoins particuliers des entreprises du territoire au sujet du recrutement de la main-d’œuvre et a travaillé en collaboration afin d’offrir un événement rassembleur et sécuritaire », a souligné Diane Lavoie, préfète de la MRC de La Vallée-du-Richelieu et mairesse de la Ville de Belœil.

L’organisme Doc Formation, mandataire de la table de concertation impliquée dans l’organisation du Salon, apportera son expertise pour la préparation des chercheurs d’emploi en collaboration avec d’autres organismes en employabilité du territoire. « Nous serons présents avant et pendant l’événement pour aider les chercheurs d’emploi à mettre en valeur leurs compétences et à adapter leur approche au contexte virtuel », souligne sa directrice générale, Sonia Tremblay.

Une formule 100 % virtuelle

Le Salon de l’Emploi de La Vallée-du-Richelieu aura lieu sur une plateforme événementielle 100% virtuelle qui sera mise en ligne le 4 novembre, de 12 h à 19 h. D’ici là, les chercheurs d’emploi et les employeurs trouveront sur le site Internet emploimavallee.com et l’infolettre de l’événement une panoplie d’outils pour bien se préparer au Salon, de l’information sur les employeurs et les postes à pourvoir.

Les employeurs de 24 municipalités des MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Rouville et de Marguerite-d’Youville sont invités à participer au Salon, de même que les chercheurs d’emploi de tous horizons.