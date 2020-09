MRC Pierre-De Saurel: le patrimoine au coeur des discussions

Les conseillers régionaux étaient réunis à huis clos le 9 septembre dernier pour la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel et voici les principaux points discutés au cours de la soirée.

Le conseiller Denis Marion a fait état de la volonté du comité régional de sécurité incendie et civile à déposer la version révisée du schéma de couverture de risques en sécurité incendie

pour la séance de décembre, en vue d’une mise en application en mai 2021.

Le conseiller Michel Péloquin, à titre de président du comité de sécurité publique, s’est attristé de la perte de l’un de ses membres à la suite du décès d’Alain Maher. À cet effet, il a tenu à offrir ses condoléances à sa famille et à ses proches.

L'aménagement du territoire pour éviter la disparition du patrimoine

Les conseillers régionaux de la MRC ont demandé au gouvernement du Québec d’assouplir certaines mesures prévues par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI). Selon les dispositions de cette politique, il est impossible de reconstruire un bâtiment localisé dans le littoral d’un cours d’eau. Suivant ce principe, environ 400 bâtiments, permanents ou secondaires, localisés dans l’archipel du lac Saint-Pierre seraient menacés par cette interdiction. L’application de cette politique inquiète grandement les élus qui craignent ainsi de voir disparaître le patrimoine bâti si spécifique aux îles du lac Saint- Pierre.

Cette demande d’assouplissement au gouvernement vise donc à éviter un problème d’aménagement et à assurer la sauvegarde du patrimoine bâti. Ainsi, les conseillers régionaux demandent que le secteur de l’archipel du lac Saint-Pierre soit plutôt assujetti aux dispositions prévues pour la zone de grand courant, ce qui augmenterait grandement les possibilités de reconstruction.

Un programme de soutien au milieu municipal en patrimoine

Toujours du côté du patrimoine, en janvier dernier, la MRC manifestait son intérêt à signer une entente concernant le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications puisque deux municipalités membres étaient intéressées, soit Saint-Ours et Sorel-Tracy. Quatre immeubles ont ainsi été désignés, un à Saint-Ours et trois à Sorel-Tracy, pour un montant de plus de 1,9 M$.

La MRC, à titre de mandataire du programme, s’engage dans la 2e étape et demande au ministère une aide financière pour la restauration de la Maison des gouverneurs, de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours et du 207, rue Prince pour les immeubles situés à Sorel-Tracy, et de l’ancien presbytère pour l’immeuble situé à Saint-Ours. À cet effet, la MRC investira la somme de près de 770 000 $ sur trois ans, somme représentant 40 % des coûts totaux, le ministère en assumant 60 %, et qui sera assumée par les deux municipalités concernées.

Un projet culturel se substitue à Foudl'Art, annulé cette année

Le comité régional culturel a déposé « Quand l’art ouvre ta porte », un projet d'envergure notamment créé pour pallier l'annulation de Foudl'Art (conséquence de la pandémie) et honorer le contrat des quatre artistes qui avaient été sélectionnés à cet effet. Le projet répond aux objectifs du plan de soutien au milieu culturel, à plusieurs besoins du milieu culturel et fait suite au consensus de la soirée Discutons culture, tenue en janvier dernier avec les municipalités participant au financement de la politique culturelle régionale. Ce nouveau projet sera réalisé à l’automne 2020. Plus de détails seront fournis au cours des prochaines semaines.

Une demande de stratégie bioalimentaire de 70 000$

Une demande de financement de 70 000 $ a été déposée dans le cadre de la Stratégie bioalimentaire Montérégie. Le projet proposé est la création de points de distribution répondant à des besoins en lien avec un système alimentaire sain et durable. Le projet est déposé par le Chantier Pierre-De Saurel Nourricier, projet issu de la Table en développement social de Pierre-De Saurel. La contribution de la MRC dans ce projet se chiffre à 3 000 $.

Mobilité des transports

Le préfet a informé ses collègues du Conseil concernant les développements dans le dossier de la mobilité des transports. Le dossier avance et des discussions ont récemment eu lieu avec un représentant du ministère des Transports ainsi qu’avec le député provincial. Une aide financière sera accordée pour une étude sur la mobilité des transports dans la région.

Cependant, des axes précis devront être déterminés, en concertation avec le ministère, au cours des prochaines semaines.

Sécurité incendie et civile

Considérant que six services de sécurité incendie couvrent le territoire de la MRC, les conseillers régionaux se sont engagés à souligner, à l’occasion de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers 2020, le travail remarquable et le dévouement exceptionnel des femmes et des hommes qui travaillent avec professionnalisme au sein de ces organisations.

Enfin, les membres du Conseil de la MRC ont déclaré la journée du 1er octobre comme étant la Journée nationale des aînés, une occasion de souligner annuellement la grande contribution des aînés aux familles, milieux de travail et collectivités. Ils ont également déclaré la journée du 2 octobre comme étant la Journée internationale de la non-violence.