Le Tour du Silence: l'hommage sur roues aux victimes d'accidents se prépare

Le Tour du Silence est une activité mondiale (environ 400 villes y participent), dont le but est de commémorer les gens qui ont eu des accidents à vélo, parfois mortels, ainsi que de sensibiliser cyclistes et automobilistes au partage de la route.

Commémorer les victimes d'accidents cyclistes

Les origines de l’événement remontent à 2003 aux États-Unis, quand l’initiateur du mouvement a perdu un ami lors d’un accident de vélo. Normalement, le Tour du Silence a lieu le troisième mercredi de mai, mais cette année, en raison de la pandémie, l’événement a été reporté au troisième mercredi de septembre.

Pour Sorel-Tracy, il s’agit d’une première implication officielle auprès de la Fédération québécoise des sports cyclistes, qui coordonne l’événement au niveau provincial. La Ville de Sorel-Tracy s’implique de plus en plus dans le développement des transports actifs comme le vélo et a d’ailleurs reçu, en 2019, l’accréditation Vélo sympathique bronze de Vélo Québec.

Escorte policière

Pour ce qui est du trajet, le groupe partira du carré Royal et empruntera le pont Turcotte. Les cyclistes rouleront dans le secteur Tracy jusqu’au boulevard Saint-Louis et reviendront par le chemin Saint-Roch. Ils prendront ensuite la piste cyclable la Sauvagine de la rue du Roi jusqu’à la rue Mgr-Nadeau, puis la rue Morgan. Le retour au carré Royal s’effectuera par le chemin Sainte-Anne et la rue George.

Les corps policiers de la Sûreté du Québec et des différentes municipalités sont impliqués: ce sont eux qui assurent l’aspect sécuritaire de cette sortie à vélo.

Depuis 2010, un partenariat avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) permet à la Fédération de soutenir techniquement et financièrement les organisateurs des Tours du Silence.

L’événement est gratuit et ouvert à tous. Le port du casque et l’inscription sur place sont obligatoires.