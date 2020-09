La Ville de Sorel-Tracy maintenant présente sur Instagram

La Ville de Sorel-Tracy s’affiche maintenant sur Instagram. La page ville_de_soreltracy mettra en vedette les plus beaux paysages ainsi que des photos de moments marquants pris sur le vif à Sorel-Tracy.

La Ville invite également les gens à utiliser le mot-clic #villesoreltracy dans leurs publications Instagram afin de faire rayonner la ville.

La Ville de Sorel-Tracy a décidé de joindre la plateforme Instagram dans le but de présenter la ville de manière différente et également pour joindre un autre public qui consulte moins les médias plus traditionnels.