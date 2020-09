Un concours en ligne pour une plante tropicale

Les grands pots de plantes exotiques qu'il est possible de voir notamment au centre-ville doivent être mis à l’intérieur avec la venue de l’automne et des temps froids. Afin d’en faire profiter la population, la Ville de Sorel-Tracy offre la chance à ses citoyens de gagner l'une des 30 plantes tropicales en pot par le biais d’un concours en ligne.

Pour participer, les citoyens pourront s’inscrire du mardi 22 septembre à 7 h au jeudi 24 septembre à midi, sur le site Web de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca. Un tirage au sort sera effectué parmi tous les citoyens inscrits et seulement les gagnants seront contactés par le Service des travaux publics. La livraison des végétaux se fera le lundi 28 septembre.

Cette distribution s’adresse uniquement aux citoyens de Sorel-Tracy et une seule personne par adresse pourra participer. Parmi les 30 plantes qui feront partie de la distribution, il y aura 3 essences différentes, soit le palmier Majesty, l’oiseau du paradis et le palmier Phoenix. Les plantes seront déjà empotées et prêtes à être installées dans les foyers.