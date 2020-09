Le réservoir d’eau du Complexe de la Trente illuminé dès mardi

Avec le mouvement Canadien #LightUpLive (#ÉclaironsLesScènes), l’entreprise de services Gestion Événementielle Deschesnes prendra part à l’événement ce mardi 22 Septembre.

Une heure après le coucher du soleil, l’équipe de techniciens ce joindra aux différents fournisseurs, salle de spectacles et divers autres sites à travers le pays afin d'éclairer des événements en direct en rouge - ce qui sensibilise à une industrie encore sombre.

Des organisations, salles de spectacles, festivals, entreprises audiovisuelles et des particuliers se réunissent pour éclairer les points de repère en rouge, mettant en lumière les nombreux artistes, créateurs, techniciens, et membres du personnel de soutien à la gestion qui sont à la tête d'un moteur économique canadien de 100 milliards de dollars.

Comme il s’agit d’éclairer des repères en rouge, en plus d’illuminer ses installations et équipements mobiles, l’équipe de Gestion Événementielle Deschesnes et son propriétaire Simon Deschesnes ont décidé de pousser le projet encore plus loin. Ils illumineront le réservoir d’eau situé sur le Complexe Industriel de la Trente à Sorel-Tracy en rouge.

Suite à une discussion avec Denis Gélinas, propriétaire du complexe, celui-ci a apporté son appui au projet.

L’origine du mouvement

Ce mouvement provient du #WeMakeEvent – RED ALERT, Le 1er septembre, #WeMakeEvents North America, une coalition de professionnels de l'industrie soutenue par des organisations professionnelles, des entreprises, des syndicats et des associations à but non lucratif, a illuminé en rouge plus de 2000 salles de spectacle, structures emblématiques et résidences dans plus de 75 villes à travers les États-Unis pour sensibiliser le public et les médias à l'appui du secteur des événements en direct. L'objectif initial était d'éclairer 1 500 bâtiments et les résultats ont été bien au-delà des attentes.

À l'origine du Parc Musifilms

C’est cette même entreprise qui fut à l’origine du Parc Musifilms présenté cette été avec un grand succès. Avec l’arrivée de l’été et face aux défis générés par la pandémie de la COVID-19, Simon Deschesnes et son équipe de Gestion Événementielle Deschesnes avait innové en créant le Parc Musifilms pour la saison estivale où l’on présentait des films et spectacles.

Laurent Cournoyer de CJSO 101,7 FM, c’était alors réjouit de cette initiative et y avait collaboré en présentant 3 spectacles musicaux dans le cadre du 75e anniversaire de la station. Cet événement, qui a reçu en moyenne quelques centaines de véhicules par soir à accueilli des artistes populaires tel que; France d’Amour, Brigitte Boisjoli, Christian Marc Gendron, Kain, Guylaine Tanguay et Les 2 Frères tout en encourageant des artistes locaux lors des premières parties de ces artistes Québécois.