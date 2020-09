Feu vert pour la restauration du monument de la Place du Marché Saint-Laurent

En juillet dernier, la Ville de Sorel-Tracy lançait un appel pour retrouver des photos d'époque de ce monument à tête de castor érigé en 1897, et déménagé sur la Place du Marché Saint-Laurent. Le rongeur figurant au sommet de cet ancien abreuvoir pour chevaux n'a plus de tête depuis très longtemps. Dans le but de le réhabiliter, la Ville avait donc demandé la collaboration du public.

Tout récemment, une photo est parvenue au bureau municipal. On y aperçoit une dame devant la fontaine, ce qui permet de bien voir la tête de l’animal avant qu’il ne soit endommagé. Cette photo pourra donc servir de référence pour restaurer le monument.

Dans la semaine du 5 octobre, une délicate opération de démontage du monument sera effectuée. Il sera ensuite emballé et transporté à l’atelier d’un spécialiste qui s'occupera de sa restauration. Si tout se déroule comme prévu, le monument sera réinstallé sur la Place du Marché Saint-Laurent au printemps.