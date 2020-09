Le député Jean-Bernard Émond rend hommage au producteur agricole Gérard Préfontaine

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, a rendu hommage à Gérard Préfontaine, producteur agricole de Saint-Aimé, dans une déclaration prononcée au salon bleu de l’Assemblée nationale, hier.

Le député de Richelieu a tenu à souligner la longue carrière agricole de l'homme, qui cultive la terre depuis plus de 80 ans et qui, à l’âge vénérable de 97 ans, continue de labourer les champs de la ferme familiale.

« Ce qui fait la force et le succès de la Ferme Saint-Yves, c’est le savoir et la passion transmis par monsieur Péfontaine à sa relève, composée de 6 enfants, 15 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants. Par son amour pour la terre, son ardeur au travail et sa ténacité, Monsieur Préfontaine est une véritable source d’inspiration pour tous les producteurs agricoles du Québec. Je tiens donc aujourd’hui à lui rendre hommage et à le remercier pour toutes ces années consacrées à garnir nos assiettes de produits frais et locaux. Merci, Monsieur Préfontaine ! », a déclaré le député Jean-Bernard Émond.