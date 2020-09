Est-ce possible de faire de l'argent avec une assurance vie?

La question est complexe, car un bon conseiller financier va toujours vous répondre que cela dépend de votre but, de vos budgets ainsi que de plein de sphères qui concernent vos besoins et vos habitudes de vie. Il faut toujours se rappeler qu’une protection d’assurance vie ne doit pas être vue comme un investissement personnel, mais bien comme une protection pour vous et vos proches.

Assurer ses parents

Si votre but est d’avoir un patrimoine beaucoup plus Important, il est possible de le faire en assurant vos parents. Avec leur accord, vous souscrivez de la même façon que si c’était votre propre assurance vie, mais celle-ci serait au nom de vos parents. Vous serez responsable de la prime même si celle-ci assure vos parents.

La solution pour les parents qui sont à l’aube de leur retraite, ce serait de transférer leur police d’assurance à leurs enfants. Cette démarche est plus simple. Elle permet aux parents de ne plus payer la prime d’assurance et aux enfants d’obtenir au final un patrimoine plus grand.

L’assurance Universelle

Cette police d’assurance vie est un produit complet qui répond à divers besoins financiers. Grâce à son option de placement, elle vous permettra de gérer vous-même vos investissements. Que vous soyez entrepreneur, chef de famille ou proche de la retraite, l’assurance-vie universelle est ouverte à tous. Elle peut contenir plusieurs assurés et plusieurs protections pour un même contrat. Son prix varie selon l’âge, les habitudes de vie, le sexe et l’état de santé.

L’assurance vie avec participation

L’assurance vie avec participation est une police qui vous couvre pendant toute la durée de votre vie et vous donne une valeur de rachat accessible afin d’obtenir des liquidités. Le fonctionnement est le même que pour toutes les assurances vie. Vous devez payer vos primes pour que la valeur de rachat augmente. Vos versements iront directement sur un compte de participation qui sera géré par des professionnels.

Vous pouvez décider de recevoir l’argent des participations et vous en servir pour payer vos dépenses, impôts et les demandes de règlement ou vous pouvez aussi les utiliser pour souscrire à un supplément d’assurance ou encore payer votre propre protection existante.

Ce produit d’assurance est plus cher que les assurances vie temporaire et universelle à cause des garanties qu’il propose mais, comme avec chacune des assurances, le prix varie en fonction de votre âge, vos habitudes de vie, votre sexe et votre état de santé.

En conclusion, c’est possible de faire de l’argent avec une assurance vie, mais il ne faut pas le faire de n’importe quelle façon car cela pourrait vous portez préjudice. Il est donc important de contacter un conseiller financier.