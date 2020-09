Un tirage pour soutenir la réussite éducative des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy

Afin de soutenir l'éducation dans la région, un tirage de la Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier pour la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy est organisé le 23 octobre 2020, à 18 h.

Plusieurs étudiants sont plongés dans une situation financière précaire en lien avec le coronavirus qui sévit présentement. Ce tirage est donc une manière pour la Fondation de poursuivre sa mission au cours des prochains mois.

De plus, vous courrez la chance de remporter l’un des trois forfaits sport au club de golf, détente à l’Hôtel de la Rive et O Spa Nordique ou gastromonique. Les billets coûtent 20$ l'un. L'achat se fait en ligne à l’adresse www.cegepst.qc.ca/fondation/activites-fondation.

Les clés pour réussir

Le tirage aura lieu le 23 octobre, à 18 h, et est réalisé avec la collaboration de Desjardins, l’Association des cadres du Cégep de Sorel-Tracy, Autobus Bibeau, la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel et l’Imprimerie Mongeon.

Rappelons que la mission de la Fondation du Collège est de rendre accessible à tous l'éducation supérieure en donnant aux étudiants et futurs étudiants de nombreux outils pour réussir. La Fondation encourage et soutient les étudiants du Cégep, que ce soit en valorisant leur formation, en soulignant leur excellence, leurs efforts ou en soutenant différents projets formateurs.

À titre d’exemple, la Fondation pourra offrir, pendant l’année scolaire :

• Une aide financière aux étudiants qui se retrouvent dans une situation précaire;

• Un service de prêt d’ordinateur aux étudiants pour de la formation à distance;

• Des bourses à l’admission pour les nouveaux étudiants et plus de 80 bourses au Gala des mérites du Cégep;

• Une aide financière pour la Cérémonie de remise de diplômes du Cégep et pour d’autres projets spéciaux, dans le Collège;