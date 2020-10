Les Virées gourmandes de la Montérégie: des aliments locaux et de saison en boxes

Dans le but de mettre en lumière les producteurs locaux et de participer au développement économique de la région, La Montérégie, le Garde-Manger du Québec s’est adaptée au contexte. L'entreprise présente une formule inédite de ses « Virées gourmandes ». Six boîtes « découvertes » seront distribuées, une fois par mois, d’octobre 2020 à mars 2021, auprès des consommateurs qui en feront l'achat via le site web sécurisé vireesgoumandes.ca.

Chaque boîte contiendra un assortiment thématique de 9-12 produits régionaux (incluant au moins un produit alcoolisé) à découvrir au gré des saisons. Afin d’optimiser la rencontre entre le public et les producteurs/transformateurs, des recettes, des capsules vidéo, des astuces du chef Pasquale Vari et divers contenus exclusifs seront inclus dans les boîtes, permettant ainsi aux consommateurs de vivre une expérience gourmande en toute sécurité, dans le confort de leur domicile.

Points de cueillette

Pour faciliter la distribution et assurer la fraîcheur des aliments, voici les points de cueillette qui ont été sélectionnés :

· Chambly – Ferme Guyon

· McMasterville – MRC de La Vallée-du-Richelieu

· Saint-Hyacinthe – Brasseurs du monde

· Saint-Lambert – L’Échoppe des fromages

· Salaberry-de-Valleyfield – La Petite Grange

· Vaudreuil-Dorion – Sous les oliviers

Il est facile de commander la boîte de son choix, de prépayer en ligne et de sélectionner le point de distribution le plus près de chez soi. Une excellente occasion pour les foodies de la région de démontrer une fierté régionale et un soutien aux producteurs locaux, en plus de découvrir une variété de produits.

Le calendrier et les thématiques

C’est toute la richesse du terroir de la Montérégie qui sera mise en valeur au fil des saisons, grâce aux producteurs et transformateurs qui partageront leur savoir-faire à travers les boîtes thématiques. Il faut réserver dès maintenant car seulement 100 boîtes « Virées gourmandes » sont offertes chaque mois.

· 15 octobre 2020 – Le temps des récoltes

· 12 novembre 2020 – Réconfort et cocooning

· 17 décembre 2020 – Les festivités du temps des fêtes

· 14 janvier 2021 – Des aliments sains et nutritifs

· 11 février 2021 – Une Saint-Valentin chocolatée

· 18 mars 2021 – Un brunch du temps des sucres

Encourager les producteurs locaux

Surnommée à juste titre de « garde-manger du Québec », la Montérégie est reconnue pour son importante offre et la grande diversité des entreprises agroalimentaires du territoire. Les résidents de la région sont privilégiés par l’accessibilité à des produits variés et de qualité.

« Nos artisans offrent des produits extraordinaires qui font la renommée de notre magnifique région. Le concept des boîtes « découvertes » représente une belle vitrine sur tout ce que l’on peut découvrir et redécouvrir en Montérégie » admet Sébastien Dion, directeur général de La Ferme Guyon à Chambly, partenaire dans la réalisation du projet des boîtes Virées gourmandes de la Montérégie et membre complice de la campagne régionale La Montérégie, le Garde-Manger du Québec.

La campagne promotionnelle a été mise sur pied en 2013 dans le but de sensibiliser les consommateurs à l’importance de l’achat local. La plateforme web, le blogue et l’utilisation dynamique des réseaux sociaux permettent de mettre en valeur les entreprises agroalimentaires de la Montérégie. L’achat local, l’achat de proximité, la consommation d’aliments et de produits régionaux de qualité permettent d’encourager le savoir-faire des gens d’ici.