Hélène Côté nommée directrice générale de Centraide Richelieu-Yamaska

Le président du conseil d’administration de Centraide Richelieu-Yamaska (R-Y), Yves Brouillette, a annoncé la nomination d'Hélène Côté au poste de directrice générale de Centraide Richelieu-Yamaska. Elle succède ainsi à Louis Héroux qui prendra sa retraite mais restera impliqué auprès de Centraide R-Y en tant qu’administrateur au conseil d’administration.

Détentrice d’un baccalauréat en marketing de HEC Montréal, Hélène Côté possède une vaste expérience en financement, commandites et partenariats ainsi qu’en marketing et développement des affaires.

Auparavant directrice générale pour la Fondation Accueil Bonneau, elle cumule plus de 20 ans en tant que gestionnaire. Son professionnalisme ainsi que ses aptitudes interpersonnelles, alliés à de solides compétences à la collecte de fonds, constituent des atouts de taille afin de relever les défis de notre organisation.

Selon M. Brouillette, « Avec son expertise et sa capacité à faire face à diverses situations, Mme Côté saura habilement guider Centraide Richelieu-Yamaska à travers les changements qui surviendront au cours des prochaines années en philanthropie. J’ai pleinement confiance qu’elle surmontera avec brio les défis auxquels notre organisme sera confronté, et ce afin que nous soyons plus présents que jamais au sein de notre communauté. »

Gestionnaire aguerrie et habile stratège possédant une excellente compréhension du secteur caritatif, elle a assumé divers postes clés au sein de l’Accueil Bonneau, des Piscines Val-Mar, de Marketplace Events et de la Société du Vieux-Port de Montréal.

Elle affirme : « C’est avec un vif enthousiasme que je me joins à l’équipe de Centraide Richelieu-Yamaska, j’anticipe avec hâte les projets que nous mettrons sur pied dans les prochains mois. Je suis fière de contribuer directement au soutien des organismes de notre communauté afin de faire en sorte que les personnes vulnérables d’ici aient les ressources pour améliorer leur condition de vie. »

Nommé directeur général de Centraide R-Y en août 2019, M. Héroux était auparavant impliqué depuis de nombreuses années à titre de vice-président au conseil d’administration et poursuivra d’ailleurs son implication au sein de celui-ci.

