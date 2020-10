Des activités de l’Halloween pour les sorcières et les fantômes de Sorel-Tracy, en toute sécurité

La Ville de Sorel-Tracy soulignera la fête de l’Halloween tout au long du mois d’octobre.

Ainsi, différentes activités thématiques seront offertes et tous les citoyens sont invités à y participer, en toute sécurité. En ce qui concerne le traditionnel porte à porte des enfants le jour de l’Halloween, la Ville suivra les directives qu’émettra la Direction de santé publique à cet effet.

Concours le 31 octobre

Les citoyens de Sorel-Tracy, peu importe leur âge, qui décoreront l’extérieur de leur résidence ou de leur appartement courent la chance de gagner un prix.

Le 31 octobre, jour de l’Halloween, les résidents pourront publier une photo de leurs décorations et de leurs déguisements sous la publication destinée à cette fin sur la page Facebook de la Ville de Sorel-Tracy.

Parmi tous ceux qui auront partagé une photo thématique, 20 personnes choisies au hasard se mériteront un chèque-cadeau d’une valeur de 50$ valide dans les commerces et les organismes locaux. Précisons que le concours s’adresse uniquement aux résidents de Sorel-Tracy.

Spectacle familial

Le 18 octobre à 13h30, les enfants de 5 à 12 ans et leurs parents pourront visionner le spectacle de Fulbert Latrouille qui sera présenté en direct sur la page YouTube de la Ville de Sorel-Tracy.

Fulbert, ce sorcier aussi drôle qu’étonnant, racontera quelques histoires de fantômes en les illustrant avec des tours de magie. Un public restreint pourra aussi assister à l’événement sur place au centre culturel (3015, place des Loisirs).

En effet, en raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, le nombre de places disponibles pour assister au spectacle sera très limité. Pour participer, vous devez vous inscrire avant le jeudi 15 octobre à 16 h 30 auprès du Service des loisirs au 450-780-5600, poste 4400 ou par courriel à [email protected] Premier inscrit, premier choisi !

Atelier : sueurs froides

Le samedi 24 octobre, l’équipe des bibliothèques invite les enfants de 6 ans et plus à participer à un atelier via Zoom sur les espèces animales les plus effrayantes pour l’Halloween.

Deux séances de l’activité sont prévues : de 9h45 à 10h45, et de 11h à 12h. Inscrivez-vous en ligne sur le site Web de la Ville de Sorel-Tracy.