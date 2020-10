Le taux de chômage continue de baisser

En septembre, le taux de chômage était en baisse au Québec et au Canada, s''établissant respectivement à 7,4% et à 9% dans la province et au pays, selon les plus récentes données de Statistique Canada publiées aujourd'hui.

L’emploi a progressé en septembre au Québec (+77 000) et au Canada (+378 000).

Le taux de chômage a diminué au pays pour un quatrième mois consécutif, en baisse de 1,2 point de pourcentage. Pour le Québec, c'est une cinquième baisse mensuelle consécutive.

À la suite de la crise économique liée à la COVID-19, le taux de chômage a plus que doublé, passant de 5,6 % en février à un sommet inégalé de 13,7 % en mai. À titre de comparaison, pendant la récession de 2008-2009, le taux de chômage est passé de 6,2 % en octobre 2008 à un sommet de 8,7 % en juin 2009. Il a alors fallu environ neuf ans pour qu'il revienne à son niveau d'avant la récession.

En septembre, 1,8 million de Canadiens étaient au chômage, ce qui représente un recul de 214 000 (-10,5 %) par rapport à août et qui poursuit la tendance à la baisse observée au cours des quatre derniers mois depuis le sommet inégalé de 2,6 millions de chômeurs enregistré en mai.

La majeure partie des chômeurs (environ 1,5 million) étaient à la recherche d'un emploi, tandis que 363 000 Canadiens étaient soit des personnes mises à pied temporairement qui s'attendaient à retourner à leur ancien emploi au cours des six prochains mois, soit des personnes ayant une entente confirmant qu'elles commenceraient un nouvel emploi au cours des quatre prochaines semaines.

Bref, l'emploi a augmenté dans toutes les provinces en septembre, sauf au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard. De plus, les hausses les plus marquées ont été enregistrées en Ontario et au Québec.