Le restaurant McDonald's rue Victoria ferme temporairement

Hier, un employé du restaurant McDonald’s situé au 220, rue Victoria à Sorel-Tracy a signalé avoir obtenu un résultat positif à un test de la COVID-19. Par mesure d'extrême prudence, la décision a été prise de fermer immédiatement le restaurant pour qu'y soient effectués un nettoyage et un assainissement en profondeur par une tierce partie certifiée.

La direction travaille à la réouverture le plus rapidement et le plus sécuritairement possible et nous sommes résolus à faire notre part pour aider les collectivités.



Il a été demandé à tous les équipiers qui auraient pu être en contact étroit avec l’employé.e de se placer en isolement volontaire jusqu’à ce que d'autres renseignements soient communiqués. Le dernier quart au cours duquel a travaillé l’employé était le 9 octobre de 6 h à 9 h.



Tout client qui aurait fréquenté le restaurant le 9 octobre est invité à suivre les directives des experts de la santé publique en visitant le - https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/



En plus des normes très rigoureuses de propreté, les restaurants continuent à démontrer notre engagement Sécurité+, qui comprend des mesures de sécurité visant les clients et employés. Ces mesures sont :

· Distributeurs de désinfectant pour les mains à l’intérieur;

· Surfaces fréquemment touchées et tables de la salle à manger propres et assainies en tout temps;

· Autocollants de sol pour aider les clients à garder leurs distances entre eux;

· Écrans protecteurs au comptoir;

· Tables de la salle à manger clairement marquées afin de respecter la distanciation physique;

· Le nombre de clients admis à l'intérieur d'un restaurant à la fois sera limité selon la taille du restaurant. Cela s’applique également à la terrasse;

· Les employés porteront des gants pour recevoir les paiements et servir les clients, et porteront un masque en tout temps lors du travail en restaurant. Pour la sécurité de tous, les clients sont encouragés à porter un masque ou un couvre-visage lorsqu’ils utilisent les installations du restaurant. Dans certaines régions, les masques et couvre-visage doivent être portés si les autorités de la santé publique l’exigent.

· Des options de paiement sans contact sont offertes, et les clients peuvent aussi commander avec l’appli McDonald's et payer sur leur téléphone.