« Tout est sous contrôle à la résidence Marie-Chantal », selon le directeur

Suite à un article paru dans les médias il y a quelques jours confirmant un cas de COVID-19 à la résidence Marie-Chantal parmi les résidents, la direction a tenu à préciser quelques faits.



Quelques jours après le retour d'une sortie et constatant des symptômes liés au virus, la dame aurait été mise immédiatement en isolement à sa chambre conformément au protocole stricte de la santé publique.

Un suivi médical serré a été mis en place par les professionnels du CLSC et de la résidence pour le bien-être de la dame. L'état de santé de celle-ci s'améliorerait de jour en jour.

« Le dépistage chez les personnes ayant côtoyé la dame de près a été effectué et nous sommes heureux d'annoncer que tous ces résultats sont négatifs », a annoncé la direction.



Contrairement à l'article paru dans les médias, selon la direction, le deuxième cas n'est pas un employé de la résidence mais bien celui d'un service externe et qui ne s'est plus présenté sur place vue sa condition.



Tous les résidents auraient été avisés de la situation. Leurs familles ont été contactées par la direction.





Source : Louis-Philippe Péloquin, Directeur