Sorel-Tracy en zone rouge à compter du 16 octobre

Le gouvernement du Québec a décrété le passage en zone rouge de la Ville de Sorel-Tracy.

Le passage en zone rouge implique plusieurs changements, notamment en lien avec les activités et infrastructures de loisirs.

Tous les bâtiments administratifs municipaux demeurent ouverts. Le port du masque est exigé.

Loisirs et sports

Aucune activité sportive et de loisirs organisée n’est permise;

Installations sportives intérieures ouvertes pour la pratique libre, mais l’accès aux vestiaires n’est pas permis, à l’exception des toilettes;

Infrastructures de loisirs extérieures ouvertes (modules de jeux, chalets, terrains de tennis, skatepark ) à la condition de respecter la distanciation physique.

Colisée Cardin

Patin libre et hockey libre

Les activités libres étant autorisées, le patin libre, avec un maximum de 25 personnes, sera maintenu au colisée Cardin. Le hockey libre est toutefois annulé.

Ligues de hockey

Toutes les ligues de hockey sont annulées.

Piscine Laurier-R.-Ménard

Le bain libre à la piscine Laurier-R.-Ménard est maintenu avec l’obligation de respecter la distanciation. Un nombre limité de personnes seront admises dans les bassins. De plus, l’accès aux vestiaires est limité et les douches et les séchoirs ne sont pas accessibles.

Bibliothèques

Les bibliothèques seront fermées au public à compter du jeudi 15 octobre à 20 h et le système de prêts sans contact, sur rendez-vous seulement, sera remis en fonction.

Les retours des livres devront se faire uniquement dans les chutes à livres extérieures. Toutes les activités prévues seront offertes de manière virtuelle lorsque possible. Pour infos : 450 780-5600 poste 4753.

Cours du Service des loisirs

Les cours de karaté et de natation sont suspendus temporairement, les personnes inscrites seront contactées par le Service des loisirs.

Curling Aurèle-Racine

Le bâtiment sera fermé au public.

Informations

Pour plus d’informations sur les cours et activités de loisirs, communiquer avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.

Zone rouge: restrictions

Pour connaître les restrictions relatives à la zone rouge, consulter le site du gouvernement du Québec: Palier 4 zone rouge