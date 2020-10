« La progression de transmission de la maladie dans notre région est parmi les plus élevées au Québec », Dre. Julie Loslier

C’est sous le coup de 13h aujourd’hui que la directrice de la santé publique de la Montérégie, Dre. Julie Loslier, a fait le point sur la COVID-19 lors d’un point de presse diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Au cours de ce bref exercice, elle a répondu à de nombreuses interrogations quant au passage de la Montérégie en zone rouge, dès ce vendredi à minuit.

Dans un premier temps, elle a rappelé que toutes les municipalités de la Montérégie, situées hors du territoire de la CMM (Communauté métropolitaine de Montréal) passeront en zone rouge ce vendredi à minuit et une minute.

« Toutes les municipalités desservies par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie (Ouest, Centre et Est) sont concernées par ce changement de palier, sauf celles de Granby et de Bromont qui sont toutes deux desservies par des centres hospitaliers de l’Estrie. Cette décision est la meilleure pour la région dans les circonstances actuelles », a-t-elle précisé d’entrée de jeu.

Elle a poursuit en soutenant que dans la seule journée d’hier, 181 cas positifs ont été enregistré sur le territoire de la Montérégie. Selon elle, ce chiffre a atteint des sommets inégalés, même lors de la première vague.

« La progression de transmission de la maladie dans notre région est parmi les plus élevées au Québec. Il y a quelques semaines, le nombre d’éclosions sur le territoire frôlait les 65. Aujourd’hui, on parle du double, autant en milieu scolaire qu'en milieu de travail », a-t-elle imagé.

Pourquoi ne pas laisser une ou deux MRC dans la zone orange?

Parmi les questions abordées par Mme Loslier, on retrouve celle-ci: pourquoi ne pas laisser une ou deux MRC, moins atteinte par la maladie, en zone orange? « Ce serait une mauvaise décision d’enclaver une MRC orange autour de d’autres en zone rouge. Pour certains, cette décision peut sembler incompréhensible, mais je vous assure que c’est la meilleure à prendre dans le contexte actuel pour protéger la population et les plus vulnérables. »

Mesures en vigueur dès vendredi

Le passage de la Montérégie en zone rouge signifie que la majorité des mesures reliées à ce palier entreront en vigueur ce vendredi à minuit et une minute. Pour le milieu scolaire, c’est ce lundi qu’elles seront appliquées. Les voici:

Rassemblements privés interdits sauf entre les membres d’une même adresse ou cellule familiale; Les gens demeurant seuls pourront recevoir de la visite d’une seule personne (idéalement toujours la même); Les visites à domicile seront permises pour assurer certains services (soins ou autres); Les rassemblements publics dans des lieux fermés (bingo, soirée de danse ou mariage) seront interdits; Un maximum de 25 personnes seront autorisées pour une funéraille ou une célébration dans un lieu de culte; Les sports d’équipe, de combat ou toutes compétitions sportives seront interdits; Les sports individuels en pratique libre seront autorisés en zone rouge; Les activités parascolaires seront annulées dans les établissements scolaires situés en zone rouge; Le port du masque sera obligatoire, en tout temps, pour les élèves de 4e et 5e secondaire; La présence des élèves de 4e et 5e secondaire se fera en alternance à l’école;

Est-ce que la situation reviendra à la normale après le 28 octobre? « Il serait étonnant que la situation revienne comme nous l’avons connu cet été. Des activités demeureront interdites alors que d’autres pourraient de nouveau être permises. Cela dépendra de la situation épidémiologique », a-t-elle résumé.

En terminant, elle a demandé aux gens qui ont un proche demeurant seul de multiplier les contacts dès vendredi. « S’il vous plaît, appelez-le. La technologie de nos jours permet même de faire des appels pour vérifier que tout est correct et que la personne ne manque de rien. Pensez à eux. »