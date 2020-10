Le Comité de sécurité publique de la MRC de Pierre-De Saurel dresse un bilan positif des activités de sécurité publique sur son territoire

Lors du dépôt de son rapport annuel, le Comité de sécurité publique (CSP) de la MRC de Pierre-De Saurel a dressé un bilan positif des activités de sécurité publique réalisées sur son territoire.

« Le CSP a suivi sérieusement les activités liées aux priorités locales, établies par les 12 municipalités de la MRC », souligne Michel Péloquin, président du Comité de sécurité publique. « Nos préoccupations ont été prises en considération et nous sommes très satisfaits du bilan des activités menées ».

En effet, la Sûreté du Québec (SQ) a augmenté le nombre de ses opérations et interventions en lien avec les priorités locales identifiées par le CSP pour la période 2019-2020. Ces priorités étaient :

• Intervenir de façon active et ciblée sur le réseau routier, à travers l'opération ÉPIC vitesse, interventions stratégiques ciblées;

• Effectuer de la patrouille préventive dans les lieux publics, avec l'augmentation des patrouilles à pieds;

• Effectuer des opérations de surveillance en regard aux véhicules récréotouristiques, avec l'augmentation des patrouilles en motoneige et en bateau;

• Lutter contre la drogue de rue.

« La MRC et la SQ ont une excellente collaboration, note M. Péloquin. Nous apprécions grandement les mesures préventives mises en place, le professionnalisme des policières et policiers et leur présence régulière dans les différentes municipalités de la MRC ».

Les activités de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC sont :

• Sensibilisation et prévention auprès des aînés et des élèves du primaire et du secondaire;



• Participation à plus d’une trentaine d’événements communautaires;



•Rencontres avec les élus pour cerner les préoccupations et les problématiques locales;



• Diminution des collisions, à travers le ciblage des interventions grâce à une cartographie des lieux de collisions et une réduction de la limite de vitesse à 40 km/h dans de nombreux secteurs de Sorel-Tracy;

• Campagnes de dénonciation menées en lien avec les crimes contre la personne;

• Diminution du nombre d’introductions par effraction dont: l'arrestation de plusieurs individus en lien avec des introductions par effraction;

• Démantèlement d’une maison de jeu illégale à Sorel-Tracy, avec l'arrestation de 28 personnes.