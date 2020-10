Une nouvelle publication du Biophare met en valeur la faune du Saint-Laurent

Le Biophare présente une nouvelle publication "La nature du Saint-Laurent, source de vie et d’inspiration" qui rend hommage de manière documentaire et poétique aux paysages, à la flore et à la faune du majestueux Saint-Laurent. De nombreuses photographies mettent en valeur les différents sujets traités.

Cette réalisation a vu le jour grâce au financement de Patrimoine canadien. La publication est en vente dès maintenant à la boutique du Biophare ainsi qu’à la Librairie Marcel Wilkie, située au centre-ville de Sorel-Tracy.

Dans la première section de la publication, la biologiste Marie-Claude Ouellet traite de sujets d’actualité à travers le témoignage de divers spécialistes rencontrés. L’auteure parle de la survie des sternes pierregarin, de la découverte des animaux colorés vivant sous la surface de l’eau lorsqu’on fait de la plongée et de l’impressionnante colonie de Fous de Bassan de l’île Bonaventure.

L'experte rend aussi hommage à l’engagement d’une artiste locale, Karine Bergeron, qui cherche à sensibiliser les gens face à la disparition de certaines espèces animales.

Des collaborateurs connus

La comédienne Sylvie Drapeau a écrit la préface de cette publication. Son texte émouvant parle de sa relation avec le fleuve. Le poète Pierre Morency, l’artiste multidisciplinaire René Derouin, la compositrice et interprète Claire Pelletier ont également composé des textes très personnels et sensibles illustrant leur profond attachement pour ce magnifique cours d’eau.

Deux légendes de Jean-Claude Dupont nous entraînent dans un monde fantaisiste inspiré par la faune du Saint-Laurent.

« La diversité des textes, des photographies, des œuvres picturales et des

sculptures présentées dans cette publication est à l’image de la variété des paysages et de la riche biodiversité du Saint-Laurent », souligne Anne-Marie Dulude, directrice générale du Biophare.