CohabitAction: une alternative au logement pour les aînés et les plus jeunes

La cohabitation entre une personnes aînée et un plus jeune, c’est possible grâce à CohabitAction. Mis en place par Action Logement Pierre-de Saurel, CohabitAction a pour but de permettre à un(e) aîné(e) de rester dans son domicile tout en offrant un logement à prix abordable à une personne plus jeune.

L’hébergé(e) offre, en échange, des services personnalisés à l’aîné(e) selon les besoins (partager le souper, accompagner à l’épicerie, mettre les poubelles au chemin…)

C'est une manière aussi de briser l’isolement, offrir de l’accompagnement, un soutien ainsi qu’une sécurité aux aînés et de prolonger le maintien à domicile d’un aîné et offrir un logement à prix abordable à celui qui l’aide.

Aînés, étudiants et jeunes travailleurs sont les bienvenus. La vérification des

antécédents judiciaires et un suivi régulier est fait afin d’assurer la qualité du jumelage.

L’entente de cohabitation et le jumelage peut être modifié à tout moment pour mieux convenir aux besoins.

» Pour plus de renseignements, contactez CohabitAction par téléphone au (579)369-1292 ou par courriel à [email protected]