Un vent de fraîcheur souffle sur l’assemblée générale annuelle du GIB Fest

Le conseil d’administration du GIB Fest a tenu son assemblée générale annuelle portant sur l’édition 2019.

Les membres en ont profité pour faire le bilan sur la dernière édition et a dans le même temps élu deux nouveaux administrateurs, Dany Leblanc et Mathieu Gagné. Les administrateurs réélus sont Jean-Pierre Groulx, Nicolas Philibert et Line Latour. Pour Mathieu Gagné, c’est un retour aux sources, lui qui fut membre du conseil d’administration en 2018.

Quant à Dany Leblanc, c’est une première pour l’entrepreneur de la région.

130 000 visiteurs au total en 2019

De manière globale, l’édition 2019 a présenté 120 spectacles sur 7 scènes extérieures réunissant plus de 130 000 visiteurs. Six événements familiaux ont également été présentés. Malgré l’annulation de deux soirées en raison du mauvais temps, le GIB Fest a enregistré des profits d’environ 41 000$.

Depuis deux ans, l’événement du GIB FEST tient à créer des nouveautés à l’intérieur du festival afin d’encourager la diversité. Parmi celles-ci, on retrouve en autres le Critérium, le Motocross «free style», le Yoga en couleurs et le Festifilm de la Montérégie.

L’organisme a également tenu à mentionner la réussite des Courses 1 et 5 kilomètres avec un nouveau parcours repensé, longeant le majestueux Fleuve St-Laurent. L’édition 2019 a enregistré environ 1000 participants, une augmentation de plus de 400 participants par rapport à l’année 2018.

La Ride des filles et 5 500$

Parmi les autres évènements récréatifs, on retrouve le Carré Royal dédié aux aînés et aux familles, le tirage moitié-moitié redonnant à la communauté plus de 23 000$ à 9 gagnants et le tirage d’un voyage.

Une autre nouveauté, la Ride des filles au profit de la Fondation du cancer du sein en a profité pour remettre un montant de 5 500$. L’édition 2019 marquait un virage important vers un festival écoresponsable avec les verres et les gourdes réutilisables disponibles pour les festivaliers en partenariat avec Rio Tinto et Avignon.

Malgré le fait que l’édition 2020 fut annulée en raison de la pandémie actuelle, le conseil d’administration continue d’aller de l’avant en préparant l’édition 2021. L’organisation travaille aussi sur la première édition des Régates de Sorel-Tracy qui se tiendront du 14 au 16 août 2021.