MRC Pierre-De Saurel: une carte des ressources pour faire connaître les services à la communauté du territoire

L’outil Carte des ressources à la communauté, a été créé par la MRC de Pierre-De Saurel afin de trouver rapidement les organismes offrant des services à la communauté sur le territoire.

Travaillée en étroite collaboration avec la Corporation de développement communautaire (CDC) et la Table de développement social (TDS) de la région, la Carte des ressources à la communauté est destinée aux acteurs œuvrant dans les organismes communautaires, écoles, centres de la petite enfance, municipalités, cliniques de médecines familiales, au CLSC et au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Pierre-De Saurel.

Cependant, la carte est aussi offerte en version interactive à toute la population. L’outil se veut pratique non seulement pour prendre connaissance rapidement des nombreux services offerts sur le territoire, mais aussi pour les situer géographiquement.

Comme c’est le cas pour plusieurs projets à la MRC, la Carte des ressources à la communauté est le fruit d’un travail de concertation entre plusieurs partenaires ayant mis à profit leur connaissance du milieu et des besoins de la population.

De plus, plusieurs partenaires financiers sont aussi associés au projet : Assemblée nationale du Québec, comité Pour le plaisir de bouger et de bien manger, CDC Pierre-De Saurel, Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, MRC de Pierre-De Saurel, Table de concertation « Agir pour la sécurité alimentaire dans le Bas-Richelieu », Table de concertation des aînés Pierre-De Saurel « Agir pour mieux vieillir », Table de concertation jeunesse du Bas-Richelieu, Table de développement social Pierre-De Saurel et Table intersectorielle enfance-famille Pierre-De Saurel.