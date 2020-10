Changement d’heure, changement de piles le 1 er novembre

Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. À 2 h du matin, nous reculerons donc l'heure pour un retour à l’heure normale de l’Est et gagnerons une heure de sommeil. Le changement d’heure nous rappelle qu’il est aussi temps de vérifier le bon fonctionnement de nos avertisseurs de fumée et d’en remplacer les piles.

Lors des dernières années, plusieurs personnes ont perdu la vie lors d’un incendie.

Dans la plupart des cas, l’avertisseur de fumée était soit inexistant ou défectueux. Soyez vigilant, ne laissez pas votre résidence sans protection, il en va de votre sécurité et celle de vos proches.

L’avertisseur de fumée est obligatoire

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur.

Points importants

Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.

Privilégiez les avertisseurs munis de piles au lithium puisqu’elles ont une durée de vie de 10 ans. Fiez‐vous également à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez‐le puisqu’il a probablement plus de 10 ans.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, communiquez avec votre Service de protection et d’intervention d’urgence au 450 780-5600, poste 5200.