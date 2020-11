Éclosion de COVID-19 à l'Hôtel-Dieu de Sorel

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est confirme qu’une éclosion de COVID-19 a été déclarée, le jeudi 5 novembre, sur une unité d’hospitalisation de l’Hôtel-Dieu de Sorel.



En date du 6 novembre, l’éclosion touchait 5 usagers. Pour des raisons de confidentialité et conformément aux directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, l'établissement de santé peut seulement indiquer qu’il y a moins de cinq cas parmi les travailleurs de la santé.

Tous les usagers ayant reçu un diagnostic positif ont été transférés, via le Centre d’optimisation d’occupation des lits de soins intensifs (COOLSI), vers un centre hospitalier désigné pour accueillir des patients atteints de la COVID-19.



Les travailleurs de la santé atteints ont immédiatement été retirés du travail.

Toutes les mesures de prévention et contrôle des infections nécessaires pour les autres usagers et travailleurs de la santé qui auraient pu être en contact avec les personnes atteintes ont immédiatement été mises en place.



La venue de proches aidants sur l’unité touchée est également suspendue, sauf pour des raisons humanitaires. La population doit continuer de respecter les consignes de la santé publique et ne pas hésiter à se faire dépister

au besoin.