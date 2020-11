Bientôt une première politique territoriale en développement social

La MRC de Pierre-De Saurel, en partenariat avec la Table de développement social, consulte la population par sondage dans le but d’élaborer sa toute première politique territoriale en développement social.

« Plus que jamais le contexte créé par la pandémie aura démontré la pertinence du développement social pour une communauté », précise Vincent Deguise, président du comité régional de la famille et des aînés et conseiller régional de la MRC. « On a constaté l’importance d’avoir, entre autres, un service de popote roulante pour avoir accès à de la nourriture de qualité, une travailleuse de milieu auprès des aînés pour briser l’isolement et faire les courses, des ressources communautaires de toutes sortes pour gérer certains besoins : aide alimentaire, santé mentale, violence intrafamiliale, bénévolat, etc. »

Le développement social c’est aussi développer des projets qui favorisent la rétention et l’attraction des familles et des entreprises, encourager le transport actif et bonifier le transport collectif, adapter les services communautaires aux besoins réels de la population, offrir des activités qui conviennent à toutes les tranches d’âge, etc. Bref, le développement social vise l’amélioration de la qualité de vie d’une population pour que chaque citoyen puisse s’épanouir à son plein potentiel, et ce, dans une communauté qui progresse socialement, culturellement et économiquement.

« Le développement social touche tout le monde puisqu’il est intimement lié à l’action municipale, notamment à l’aménagement du territoire et l’urbanisme, le transport, le sport, le loisir et la vie communautaire, la culture, la sécurité́, l’économie, l’environnement ainsi que la vie démocratique. Nous souhaitons que notre politique soit à notre image et reflète nos besoins, c’est pourquoi votre participation est nécessaire », souligne Vincent Deguise.

Le sondage est disponible en ligne jusqu’au 13 décembre prochain. Plusieurs cartes- cadeaux seront tirées au hasard parmi les participants. Il peut être répondu via le lien suivant: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXZfGusGB-5tMUd8OuFaK2iBssSCosELJczqt8U1vwx3ZTQg/viewform.