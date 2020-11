Les Cornes d’or pour l’Opération Nez rouge de Sorel-Tracy

L’Opération Nez rouge de Sorel-Tracy, dont le maître d’œuvre est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, s’est classée une fois de plus parmi les meilleures organisations de la province et s’est vu remettre les Cornes d’or lors d’un 5 à 7 virtuel réunissant les maîtres d’œuvre du Québec et l’équipe du Secrétariat national de l’Opération Nez rouge.

Les Cornes d’or, d’argent et de bronze sont remises chaque année aux Opération Nez rouge ayant obtenu les meilleures notes au barème de gratification de la dernière campagne. Le barème de gratification est l’outil utilisé par le Secrétariat national pour reconnaître la qualité exceptionnelle du travail de certaines organisations qui se démarquent par leur respect des échéances et des normes de l’Opération Nez rouge.

Campagne de financement et de sensibilisation

Rappelons que l’Opération Nez rouge n'offrira pas son service de raccompagnement en 2020 en raison de la pandémie qui sévit dans le monde, mais qu'il y aura tout de même une campagne de sensibilisation et de financement dès le 1er décembre.

L'organisme est donc à la recherche de plusieurs petits rennes pour l'aider à atteindre ses objectifs... Suivez le sur notre page Facebook « Opération Nez rouge Sorel-Tracy » pour être à l’affût des détails de cette campagne historique.

Rappelons que les fonds amassés par la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, dans le cadre de l’Opération Nez rouge, profitent chaque année à notre jeunesse locale.

En participant cette notre campagne spéciale de l’Opération Nez rouge cette année, vous aiderez à soutenir la formation des étudiantes et des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy en plus de sensibiliser la population aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies.