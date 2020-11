Appel de projets pour lutter contre l'homophobie et la transphobie

Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Simon Jolin-Barrette, annonce le lancement de l'appel de projets 2020-2021 du programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie (PLCHT).

Chaque année, ce programme d'aide financière soutient la réalisation de projets visant à répondre aux besoins des communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queers (LGBTQ) en matière de prévention de la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre et en matière de sensibilisation à cette discrimination. Il appuie également des initiatives favorisant la promotion et la protection des droits des personnes LGBTQ.

« Ce neuvième appel de projets du programme permettra de concrétiser des initiatives adaptées aux besoins des personnes de minorités sexuelles et de genre. J'en profite pour souligner le travail et l'implication des organismes du milieu LGBTQ qui sont d'autant plus essentiels en ce moment. Vos efforts quotidiens contribuent à faire du Québec une société encore plus ouverte et fière de sa diversité. » a souligné Simon Jolin-Barrette.

Cette année, le ministère de la Justice portera une attention particulière aux projets qui ciblent :

- la prévention des violences sexuelles pouvant être commises envers les personnes LGBTQ et la lutte contre ces violences;

- la formation destinée aux intervenantes et intervenants travaillant auprès des personnes LGBTQ qui sont victimes de violences sexuelles;

- la création d'activités de sensibilisation à la violence dans les relations intimes chez les personnes LGBTQ;

- les réalités spécifiques des personnes autochtones LGBTQ ou bispirituelles;

- le renforcement du milieu communautaire engagé dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie en région;

- les initiatives visant à offrir du soutien et des ressources aux personnes intersexes et à leurs familles ou celles visant à sensibiliser les milieux aux réalités intersexes.

Les organismes à but non lucratif sont invités à soumettre leur proposition de projet au plus tard le 18 décembre 2020 à 16 h 30.

Le programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie a été instauré en 2011. Il s'agit du neuvième appel de projets de ce programme.

Depuis sa création, le programme a permis la réalisation de 148 projets de sensibilisation à la discrimination envers les personnes LGBTQ et de prévention de celle-ci. Il a ainsi accordé une aide financière totalisant près de 3,5 millions de dollars.