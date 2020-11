Mise à jour de l'outil des ressources sociales et communautaires

La cellule de crise sociale et communautaire a mis à jour son outil répertoriant toute l’information pertinente à savoir dans le domaine social et communautaire. L’objectif étant de faire connaître les ressources du territoire et de diriger les personnes qui auraient besoin de certains services vers ces ressources.

Les ressources offertes sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel ont été

classées en cinq catégories : alimentation, aînés, santé, soutien, droits et emploi. Des imprimés seront affichés dans les commerces et distribués dans les

commandes. Les visuels circuleront également sur les pages Facebook des

membres et partenaires de la cellule.

Un autre outil pertinent est la Carte des ressources à la communauté . Créé par la MRC de Pierre-De Saurel, on peut rapidement trouver et localiser les organismes offrant des services à la communauté. Elle est disponible en version interactive.

La pandémie est une réalité particulière et inhabituelle à laquelle personne n’est préparé à vivre sur une longue période. Il s’agit d’une situation qui peut affecter sur le plan physique, psychologique et social et provoquer un déséquilibre dans différentes sphères de vie. Utiliser les ressources d’organismes ou y référer un proche peut être une bonne option.

En ces temps difficiles, contribuez à l’entraide et à la solidarité est aussi une bonne option. Tout en respectant ses limites personnelles et les consignes de santé publique, le fait d’aider les autres contribue autant à son propre bien-être qu’à celui d’autrui. Chacun peut faire une différence dans la vie des autres, par exemple en entretenant de saines relations, en étant attentif aux besoins de son entourage ou en dénonçant les situations de violence.

Rappelons que la cellule de crise sociale et communautaire regroupe la MRC de Pierre-De Saurel, la Ville de Sorel-Tracy, la Corporation de développement

communautaire (CDC) Pierre-De Saurel, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME), la Table de développement social Pierre-De Saurel, la Centre de services scolaire de Sorel-Tracy et les députés Louis Plamondon et Jean-Bernard Émond.

Enfin, la Sûreté du Québec y est aussi à titre de partenaire. Les objectifs de la cellule sont de regrouper toute l’information, de la rendre accessible et de la tenir à jour, de diriger les gens vers les bons organismes et de trouver des solutions aux problématiques causées par différents enjeux.