Pose de gouttières : quels matériaux choisir

Lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, il y a toujours quelque chose à réparer. Si vos gouttières semblent usées et que vous commencez à remarquer des dégâts d'eau à chaque fois qu'il y a de fortes pluies, il est probablement temps de remplacer votre système de gouttières.

Parce que les gouttières peuvent être disponibles dans différents matériaux et différentes configurations, il peut être complexe de déterminer quel système de gouttière est le mieux pour votre maison. Votre meilleur pari est de demander l'avis d’experts en gouttières. Ils peuvent vous aider à comprendre exactement ce que vous devriez rechercher et vous aider à déchiffrer tout vocabulaire que vous ne connaissez peut-être pas. Voici trois types de gouttières populaires pour votre maison :

Les gouttières en vinyle (PVC)

Les gouttières en vinyle sont devenues l'un des choix les plus populaires pour les systèmes de gouttières. Leurs avantages incluent la facilité d'installation et le fait que vous n'aurez jamais à vous soucier de la rouille. Elles constituent également un choix plus économique. Parce que les pièces sont légères et s'emboîtent facilement, l'installation est également beaucoup moins compliquée, ce qui facilite la tâche des propriétaires qui souhaitent effectuer l'installation de gouttières eux-mêmes.

Cependant, dans les climats plus froids, il y a un risque que le vinyle se fissure avec le temps, et si vous ne les installez pas correctement, il se peut que de l'eau s'accumule dans certaines sections.

Les gouttières en aluminium

Un autre type de gouttière populaire est celui en aluminium. Celles-ci, comme celles en vinyle, sont légères et résistantes à la rouille et si vous êtes un bricoleur, cela ne vous causera pas de problèmes pendant le processus d'installation. Un autre avantage de ce type de gouttières est que, contrairement au vinyle, il peut résister aux climats froids et peut être peint quelle que soit la couleur qui conviendra le mieux à l'extérieur de votre maison.

L'un des problèmes des gouttières en aluminium est qu'elles peuvent être facilement bosselées ou pliées de manière accidentelle. Si vous optez pour des gouttières en aluminium, assurez-vous qu'elles sont en aluminium primaire, qui est de meilleure qualité et plus robuste que si vous choisissez un système en aluminium recyclé.

Les gouttières en acier inoxydable

Les gouttières en vinyle et en aluminium sont considérées comme deux des meilleurs types de gouttières parce qu'elles sont rentables, ce qui signifie qu’elles performent bien pour le prix qu'elles coûtent. Les gouttières en acier inoxydable sont une autre excellente option, mais elles ont un prix plus élevé. Ces gouttières sont les plus solides du groupe et elles ne rouilleront pas du tout, donc si vous avez l’argent supplémentaire à dépenser, c’est un bon investissement.

Quel type de gouttières choisir ?

Outre le matériau des gouttières, vous devez choisir entre la forme en K, en G ou en U. Bon à savoir, les gouttières en forme de K transportent plus d'eau et sont plus solides sur le plan structurel que la forme en G.

Avec toutes ces options, cela peut être difficile de faire un choix. Rappelez-vous cependant que le plus important est que le système de gouttières fasse son travail en évacuant l'eau de pluie rapidement et efficacement de votre maison.