La fermeture de la frontière canado-américaine est reconduite pour un autre mois

Le Canada et les États-Unis se sont mis d’accord pour prolonger les restrictions temporaires pour tous voyages non essentiels à la frontière canado-américaine, au moins, jusqu’au 21 décembre.

Le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, en a fait l’annonce ce matin sur sa page Facebook.

«Mise à jour sur les mesures à la frontière entre le Canada et les États-Unis : on a prolongé de 30 jours les mesures frontalières actuelles. Les restrictions visant les déplacements non essentiels entre nos deux pays resteront en vigueur au moins jusqu’au 21 décembre. », a-t-il indiqué.

Notez que la frontière demeure ouverte pour le transport de marchandises ainsi qu’aux voyageurs essentiels.

Rappelons que la frontière entre le Canada et les États-Unis a été fermée par décret mars dernier en raison de la crise sanitaire.