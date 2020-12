Retour sur la collecte de sang aux Promenades de Sorel

Le 26 et 27 novembre dernier a eu lieu une collecte de sang aux Promenades de Sorel. Héma-Québec et ses partenaires tenaient à remercier tous les citoyens, ayant participé à la collecte de sang, celle-ci a été un beau succès avec un grand total de 166 donneurs inscrits.

Résultats de la collecte :

Objectif de donneurs : 75 + 75 = 150

Donneurs inscrits (chiffre officiel) : 83 + 83 = 166 (111%)

Objectif de prélèvements (poches) : 62 + 62 = 124

Nombre de prélèvements réels : 72 + 76 = 152 (123 %)

Nombre de nouveaux donneurs : 6 + 4 = 10 (6%)

Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes et que plus de 152 poches de sang ont été recueillies, c’est plus de 605 malades qui grâce à la collaboration des citoyens et celui de l’équipe d’Héma-Québec pourront recevoir des produits sanguins. Chaque année au Québec, c’est plus de 80 000 personnes qui ont besoin de produits sanguins.

« Merci à nos super bénévoles, pour votre fabuleuse bonté […] et aux généreux donneurs d’avoir sauvé des vies avec nous ! Vous êtes incroyables […] Si Héma-Québec est en mesure de répondre aux demandes des centres hospitaliers, 365 jours par année, c’est d’abord grâce au travail, trop souvent dans l’ombre, de gens comme vous, qui nous aident à organiser des collectes de sang. Vous faites partie de ces personnes dévouées et nous vous en sommes très reconnaissants », souligne Hélène Laprade Conseillère en organisation de collectes de sang Rive-Sud de Montréal et Abitibi-Témiscamingue.

La prochaine collecte de sang aura lieu les 28, 29, 30 et 31 décembre prochains et se tiendra une fois de plus aux Promenades de Sorel.