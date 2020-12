Près de 2 000 000 $ remis au organismes de la région

En mars dernier, Centraide Richelieu-Yamaska a créé un Fonds d'urgence privé COVID-19 afin d’aider les organismes communautaires à mettre en place des mesures exceptionnelles. L’équipe s’est organisée pour venir en aide à la population isolée et vulnérable que la crise sanitaire affecte durement.

Un premier Fonds d’urgence privé est venu pallier à la situation très critique que vivait les organismes. Selon les organisateurs, la population a été très généreuse en donnant 321 168 $ à ce fonds. Vu la situation, Centraide R-Y a aussi bonifié le montant distribué dans le cadre de son programme Centraide Opération Septembre en octroyant 150 000 $ pour offrir aux enfants en situation plus vulnérable, une rentrée scolaire bien équipée.

Des Fonds plus qu’essentiels

De mai à juillet, Centraide R-Y a également reçu le mandat de gérer et redistribuer 3 fonds:

Le Fonds des aînés du gouvernement du Canada, pour un montant de 109 295 $.

Le Fonds jeunesse de la Fondation Lucie et André Gagnon pour un montant de 117 527 $.

Le Fonds d’urgence d’appui communautaire du Gouvernement du Canada.

Pour un soutien total de 1 354 536 $ à 70 organismes. Pour l’ensemble des revenus dédiés aux effets de la pandémie, Centraide Richelieu-Yamaska a distribué plus de 1 997 000 $ à 102 organismes.

Mission accomplit

Avec le financement du Projet jeunesse, qui a pour mission de venir en aide aux enfants et adolescents isolés et marginalisés, c’est près de 707 jeunes de la région de Richelieu-Yamaska qui ont pu profiter des activités et services offerts par les différents organismes jeunesse pendant la période estivale.

Ce Fonds d’urgence, de la Fondation Lucie et André Chagnon, a permis à 56 organismes communautaires du territoire Richelieu-Yamaska de mener à bien des projets entre juin et septembre malgré les contraintes de la pandémie. « Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif sont toujours là pour vous aider. Ils ont pour mission de répondre aux besoins de la communauté fragilisée peu importe la situation. La pandémie de COVID-19 crée de réels défis pour ces importants organismes. Grâce à la générosité de la population et aux Fonds d’urgence du gouvernement du Canada, les services se sont poursuivis et certains ont même été ajoutés. Centraide R-Y est très fier d’avoir eu pour mandat la redistribution de ces Fonds plus qu’essentiels. » a déclaré madame Hélène Côté, directrice générale de Centraide Richelieu-Yamaska.