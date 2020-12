La Fondation des amis de la bonne entente perd l'un de ses piliers suite à l’annonce du décès de M. Émile Parent. Ce dernier a été membre du conseil d’administration pendant plus de 15 ans ; au début comme administrateur et ensuite comme président de son conseil d’administration. Fonction qu’il a occupée pendant plus de 4 ans.

Pour Claude Himbeault, actuel président du conseil d’administration de la FABE : « Le départ d’Émile Parent est une grande perte pour la ville de Sorel-Tracy et toute notre région. C’était un homme de consensus. Toujours dévoué malgré les aléas de la vie publique, il regardait toujours par en avant, s’efforçant disait-il, de toujours d’aller chercher le meilleur de tout un chacun. »

« Émile Parent pendant toutes les années où nous nous sommes côtoyés a toujours démontré de l'intérêt pour la qualité du service public, tant comme gestionnaire que comme bénévole. Tout en étant exigeant et axé sur les résultats, il était à l’écoute de ses collaborateurs. Je garde un excellent souvenir de notre complicité. » De renchérir Claude Carpentier, administrateur au sein de la FABE et directeur du service de police et d'incendie de l’ex-ville de Tracy, au moment où Émile Parent en était le maire, de 1987 à 2000.

La Fondation des amis de la bonne entente tenait à exprimer à la famille et aux amis d’Émile Parent, ses plus sincères condoléances.

La mission

Rappelons que la mission première de la FABE est de redistribuer l’entièreté des fonds obtenus vers des organismes qui s’occupent de l’amélioration du bien-être des concitoyens.

La FABE est un organisme de charité fondé en 1972 et qui a distribué depuis, plus de 200 000 $ à des organismes de la région de Sorel-Tracy. En 2020, comme institution de bienfaisance, de charité, de secours aux enfants, d'éducation et d'aide à la jeunesse.