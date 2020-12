C'est un départ pour Opération Nez rouge Sorel-Tracy

Le contexte sanitaire actuel ne permet pas à l’Opération Nez rouge Sorel Tracy d’offrir son service de raccompagnement dans la région. Il y aura malgré tout une campagne de sensibilisation et de financement cette année, totalement virtuelle, qui se déroule jusqu'au 31 décembre prochain.

L’Opération Nez Rouge cherche des ambassadeurs pour amasser des dons pendant le mois de décembre. Pour aider l'organisme, il est possible de s’afficher comme ambassadeur ou ambassadrice en téléchargeant le filtre Nez rouge sur Facebook.

Il est de plus, possible, de diffuser les outils de sensibilisation de la trousse de l’ambassadeur et de l’ambassadrice disponibles sur les réseaux sociaux et sur le site web d’Opération Nez Rouge. Il est également possible de créer une levée de fonds via la plateforme de dons de l’organisme.

Des dons qui viendront en aide aux étudiants

Les dons recueillis, au cours du mois de décembre, grâce à la campagne de financement, permettront à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy d’offrir, pendant l’année scolaire, une aide financière aux étudiants qui se retrouvent dans une situation précaire, ainsi qu'un service de prêt d’ordinateurs aux étudiants pour de la formation à distance. Une centaine de bourses d’excellence, de persévérance et d’expérience scolaire seront également remises. De plus, une aide financière sera disponible pour divers projets spéciaux.

Pour plus d’information visiter la page Facebook de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy ou écrivez au [email protected]