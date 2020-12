Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a annoncé la mise en place d’un corridor de service temporaire en pédiatrie entre l’Hôtel-Dieu de Sorel et l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe. Le corridor commencera à partir de 16h, jeudi le 3 décembre et prendra fin lundi prochain.

Les enfants qui devraient être hospitalisés en pédiatrie à l’Hôtel-Dieu de Sorel seront transférés vers l’Hôpital Honoré-Mercier. Durant cette période, les enfants pourront tout de même consulter un médecin à l’urgence du centre hospitalier de Sorel en cas de besoin et les services en natalité se poursuivront normalement.

Le CISSS indique que cette décision fait suite à un manque de personnel sur l’unité de pédiatrie en raison de la pandémie de COVID 19.