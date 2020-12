C'est maintenant possible d'effectuer une demande de permis en ligne

Le Service de la planification et du développement urbain de la Ville de Sorel-Tracy offre maintenant à la population la possibilité d’effectuer ses demandes de permis en ligne et ce, via le site Internet de la Ville.

Voici les permis qui pourront être traités en ligne :

- Abattage d’arbres;

- Nouveau bâtiment accessoire, tels que remises, garages, etc.;

- Piscine creusée;

- Piscine hors terre, semi-creusée et démontable;

- Spa.

Pour faire une demande, les utilisateurs devront se rendre sur le site Web de la Ville, dans le menu Services aux citoyens, et cliquer sur l’onglet Demande de permis (https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/services-aux-citoyens/demande-de-permis.html).

Ensuite, ils n’auront qu’à suivre les instructions indiquées. Toutes les étapes d’une demande de permis pourront se faire en ligne, y compris le paiement du permis.

Ce nouveau logiciel de permis en ligne, bien que fonctionnel, est en période de rodage. Des ajustements pourront être apportés si nécessaires. D’autres types de permis pourront aussi s’ajouter au cours des prochains mois.



Pour des renseignements supplémentaires concernant les permis en ligne, nous vous invitons à communiquer avec le Service de la planification et du développement urbain au 450 780-5600, poste 5690 ou par courriel à [email protected] tracy.qc.ca.