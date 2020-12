5 bienfaits des huiles essentielles 

Au fil du temps, les huiles essentielles sont devenues un remède miracle pour soigner certaines douleurs et pathologies, en plus d’apporter une dose de réconfort.

Que ce soit pour stimuler l’esprit, soulager une douleur ou pour améliorer votre peau, l’aromathérapie est une manière naturelle de rendre votre quotidien plus vivifiant, en plus d’être un bon remède pour éliminer les virus.

Afin de vous donner une idée plus précise des bienfaits des huiles essentielles, voici quelques exemples.

L’huile de menthe poivrée

Si vous êtes dans l’attente de passer une opération du tunnel carpien, les huiles essentielles comme celles à base de menthe poivrée pourraient être une bonne option pour soulager vos douleurs fréquentes et intenses.

En effet, il vous suffit de mélanger quelques gouttes d’huile de menthe poivrée à de l’huile végétale et d’appliquer la solution sur les parties les plus douloureuses. Cette huile est aussi reconnue pour soigner les maux de tête et calmer les nausées.

Si vous avez un besoin immédiat d’être revigoré, l’huile de menthe poivrée pourrait être la solution idéale pour vous.

L’huile de camomille romaine

L’huile de camomille romaine a des vertus thérapeutiques qui sont très utilisées pour soigner les personnes anxieuses, hypersensibles, voire même colériques. Grâce à ses propriétés douces et apaisantes, l’huile de camomille romaine est un bon relaxant et un calmant naturel permettant aux personnes d’un naturel plus stressé de lâcher prise.

L’huile de bergamote

Cette huile d’agrumes permet de changer l’humeur et de diminuer la pression sanguine. Elle est parfaite pour réconforter l’esprit. L’huile de bergamote contient du linalol qui est un agent anticancéreux et fait de cette huile une solution naturelle idéale pour soulager des maladies comme l’angine.

Si l’huile de bergamote est mélangée à de l’huile de coco, le mélange peut être très pratique pour faire des massages.

L’huile d’arbre de thé

L’huile d’arbre de thé, plus connue sous l’appellation tea-tree, a su faire ses preuves en aromathérapie grâce à sa grande efficacité que l’on retrouve dans plusieurs sphères telles que la santé et le cosmétique.

En plus de soigner les troubles infectieux cutanés (acné, herpès, verrues), l’huile d’arbre à thé peut soigner les troubles gynécologiques et les troubles respiratoires. Ses bienfaits sont autant utiles pour les personnes que pour les animaux.

L’huile d’eucalyptus

L’huile essentielle d’eucalyptus a des vertus antiseptiques et antibactériennes qui sont idéales pour éliminer les acariens et purifier l’air. Elle est aussi très utilisée pour soulager les maladies respiratoires comme les bronchites et les pneumonies.

En conclusion, il existe une très grande variété d’huiles essentielles. Chacune d’elles contient des effets thérapeutiques importants et précis. L’aromathérapie ne cesse de faire ses preuves. C’est aussi un très bon moyen de se soigner naturellement.