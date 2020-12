Votre animal vomit : que faire ? 

Bien que nos animaux aient tendance à être curieux et veulent goûter à tout ce qu’ils trouvent, il faut savoir que les chats et les chiens ont un système digestif très fragile. Surveiller leur alimentation est donc une bonne chose pour leur santé.

Le vomissement en 3 étapes

Chez les animaux, le vomissement se déroule en plusieurs étapes qui permettent aux propriétaires de comprendre l’état de santé de leur petite bête.

Les premiers symptômes de vomissement chez les animaux sont la nausée, une grande quantité de bave, la difficulté d’avaler et des claquements de lèvres. Lorsque votre animal a des haut-le-cœur, il a tendance à contracter son estomac, ce qui peut l’empêcher de relaxer.

Les vomissements permettent à votre animal d’éliminer toutes les toxines qui peuvent se trouver dans son estomac. Les vomissements ne doivent pas trop alarmer le propriétaire, à moins qu’ils deviennent fréquents et qu’ils arrivent même lorsque votre animal ne mange pas.

Dans ce cas, il faudra songer à consulter un vétérinaire.

Les aliments à éviter

Les animaux n’acceptent pas les aliments de la même manière que nous, d’où l’importance de leur donner une alimentation faite pour eux et loin de la nôtre. Si vous voulez quand même faire quelques exceptions et gâter votre petit chien gourmand de temps à autre, soyez vigilant et ne leur donnez pas des aliments tels que le chocolat, des fruits secs, des herbes et des noyaux.

À défaut de ce que l’on peut penser, tous les produits laitiers ne sont pas très bons pour les animaux, car cela peut leur donner, en plus des vomissements, des troubles intestinaux.

Réintégrer la nourriture

Lorsque les animaux sont plus fragiles, ils ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes et même à se cacher. Ils peuvent également avoir de la difficulté à s’hydrater et à se nourrir, sans doute par crainte de vomir. C’est pourquoi il faut que son propriétaire s’assure que son animal boit de temps à autre et qu’il intègre de la nourriture graduellement tout au long de la journée pour l’aider à se nourrir.

Il est recommandé de donner aux chiens un peu de riz, car cela peut les aider à aller mieux. Pour les chats, leurs croquettes habituelles en petite quantité suffisent amplement.

Finalement, les vomissements chez les animaux sont des symptômes fréquents qui se manifestent dès qu’ils ont mangé un aliment qui n’est pas convenable pour eux. Si le problème persiste, n’hésitez pas à consulter un vétérinaire. Il donnera un traitement adapté à votre animal.