L'Arbre de joie fait des familles heureuses à Sorel-Tracy

C’est le 7 décembre dernier en matinée, lors d’une journée pédagogique, que des enfants suivis au département de pédiatrie de l’Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy ont reçu des cadeaux des policiers locaux. Depuis 1989, l’initiative l’Arbre de joie fait des heureux sur ce territoire.

Pour la 13e édition de la fête des enfants malades, la formule a dû être réinventée par le comité de l’Arbre de Joie. Afin de mettre du bonheur et de la magie dans le cœur de 25 enfants fréquentant ce département du centre hospitalier, il y a eu une distribution de plus de 5000$ en cadeaux et en surprises.

La sergente Annie Létourneau et l’agente Ève Langlais sont allées livrer les cadeaux aux portes des résidences de ces familles. Elles étaient accompagnées du Père-Noël, de la fée des étoiles et de quelques lutins de l’Arbre de Joie.

Toutes les familles ont exprimé leur reconnaissance face à ce geste de générosité. Mission accomplie!