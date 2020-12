Campagne de vaccination en Montérégie : espoir du vaccin Moderna

À la veille de la période des fêtes, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté ce lundi en Montérégie. Contrairement à l’île de Montréal, la santé publique montérégienne priorisera les travailleurs des CHSLD, ressources intermédiaires, et des ressources en milieu familial en attendant le vaccin de Moderna.

N’ayant à disposition que le vaccin de Pfizer-BioNTech pour l’instant, la directrice de la santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier, indique que la manutention de ce dernier s’avère très complexe. Il doit être conservé à une température moyenne de -70 °C.

« Comme ce vaccin ne peut être déplacé, et puisque la Montérégie ne dispose pas de CHSLD offrant l’espace disponible pour accueillir un grand nombre de personnes, nous avons choisi deux sites hors de nos établissements qui étaient utilisés pour la vaccination antigrippale », explique-t-elle.

Avec une moyenne quotidienne de 275 cas pour la région au courant de la semaine dernière, Mme Loslier précise que pour éviter l’entrée du virus dans les établissements hébergeant des gens plus vulnérables et la perte de doses pendant le transport, ceux-ci seront alors vaccinés dès que possible.

Cette dernière estime la santé publique montérégienne prête pour l’arrivée du vaccin de Moderna. Celui-ci vient tout juste d’être approuvé par Santé Canada et se conserve à une température plus usuelle que son principal rival. La vaccination dans les milieux de vie à risque pourra donc être enclenchée très prochainement (d’autres détails suivront).

Accès à la vaccination

Deux centres de vaccination sont déjà ouverts, soit la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe au Pavillon la COOP ou à la clinique de vaccination du Quartier Dix30 à Brossard. La vaccination sera donc faite en rotation entre la Montérégie Est, Centre et Ouest en fonction de la population de chaque région.

« Dès que nous aurons l’autorisation, de nouveaux sites seront mis en place en Montérégie, afin notamment de favoriser l'accessibilité pour tous les résidents, dont ceux qui habitent sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest », précise la santé publique de la région.

Le centre de Saint-Hyacinthe recevra tous les travailleurs de la Montérégie Est (38%). Les rendez-vous pour les résidents du centre de la Montérégie (30%) seront répartis entre les deux lieux de vaccination.

Plus de la moitié des rendez-vous ont déjà été octroyés aux travailleurs et travailleuses. Au total, c’est 4400 doses qui seront données d’ici le 27 décembre prochain.