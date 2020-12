Quoi faire avec les déchets du temps des fêtes?

La période du temps des fêtes peut s’avérer être productrice d’un nombre incalculable de déchets, et ce surtout avec le déballage de cadeaux. Voici un guide sur comment les gérer.

Les cartes de cartes de Noël, les cannettes, les bouteilles de vin et les contenants en verre, les boîtes de conserve, les bouteilles en plastique et les boîtes de jouets sont parfaitement appropriés pour le bac de recyclage. Le papier d’emballage peut aussi y être déposé, mais s’il est non métallisé. Le papier de soie et les sacs cadeaux sont acceptés.

Pour se départir des appareils électroniques de façon écoresponsable, recherchez un point de dépôt sur le site de l’ARPE-Québec au recyclermeselectroniques.ca.

Pour les autres articles et plus de détails sur ce qui va au recyclage, consultez le site web de RECYC-QUÉBEC au recyc-quebec.gouv.qc.ca.

À la poubelle

Tout ce qui est styromousse, bouchons de liège, verres à vin et boules de Noël cassés doit prendre le chemin des poubelles. Les décorations telles que les guirlandes de Noël qui ne peuvent être réutilisées une année de plus ne peuvent être recyclées. Le reste des emballages comme les choux et les rubans doivent aussi aller à la poubelle.

Pour ce qui est des ustensiles en plastique, le carton souillé et la vaisselle, ceux-ci ne sont non plus recyclés et iront donc à la poubelle.

Les déchets de types alimentaires peuvent être en tout temps compostés.

Au bord de la rue

Des collectes de carton sont organisées par plusieurs municipalités. L’horaire des collectes est généralement présent sur le site web de chacune des villes. Dans le cas échéant, celles-ci l’indiquent aussi sur leur page Facebook.

Les sapins de Noël sont aussi récoltés par la plupart des municipalités de la MRC dans les premières semaines de janvier. Les sites web et les pages Facebook peuvent être consultés.

À l’écocentre

Les autres articles comme les lumières de Noël inutilisables et les piles déchargées doivent être confiés à un écocentre. Les arbres de Noël autant artificiels que naturels peuvent aussi leur être confiés.

Quant aux autres décorations de Noël comme les couronnes et personnages, celles-ci ne seront pas permises. Pour plus d’informations sur les matières acceptées, consultez le site Internet de la Ville.

Organismes à but non lucratif

Tout ce qui ne mérite pas le chemin de poubelles, comme certaines décorations de Noël encore en bon état, mais dont bon nombre de personnes veulent se départir peut être donné à un organisme à but non lucratif.

Plus d’espace dans le congélateur? Les restants de nourriture peuvent aussi être apportés à un organisme d’aide alimentaire.