Retour sur la collecte de sang aux Promenades de Sorel

Héma-Québec, ses partenaires et les centres hospitaliers du Québec tenaient à remercier tous les participants pour la collecte de sang qui s’est tenue du 28 au 31 décembre, aux Promenades de Sorel.

Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, et que 295 poches de sang ont été recueillies, c’est plus de 1180 malades qui pourront recevoir des produits sanguins.

Résultats de la collecte

Objectif de donneurs : 290

Donneurs inscrits (chiffre officiel) : 311

Objectif de prélèvements (poches) : 240

Nombre de prélèvements réels : 295

Nombre de nouveaux donneurs : 7

Remerciements

« Merci à Serge Corneau, à nos organisateurs d’Industrielle Alliance, Hugo Bélanger-Traversy et Jérémy Marcotten, aux médias de la région, à nos chefs de groupes, Michelle Gravel et Claudette Laforest, à tous les bénévoles sur la collecte, aux donneurs et à notre superviseur, Richard Forest, ainsi que toute la super équipe Héma-Québec, […] pour votre beau travail et votre grand dévouement, vous êtes exceptionnels», souligne Hélène Laprade, Conseillère en organisation de collectes de sang Rive-Sud de Montréal et Abitibi-Témiscamingue.